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«Арсенал» уступил во всех гостевых играх в 2018 году
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«Арсенал» уступил во всех гостевых играх в 2018 году 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
«Ньюкасл» в рамках 34-го тура АПЛ обыграл «Арсенал» (2:1).
Отметим, что в 2018 году «канониры» уступили во всех гостевых играх АПЛ. Это худший результат в топ-4 английских лигах.
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