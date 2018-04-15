«Арсенал» уступил во всех гостевых играх в 2018 году

«Ньюкасл» в рамках 34-го тура АПЛ обыграл «Арсенал» (2:1). Отметим, что в 2018 году «канониры» уступили во всех гостевых играх АПЛ. Это худший результат в топ-4 английских лигах.