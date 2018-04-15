«Белогорье» стало соперником «Факела» в серии за 5-6-е место в ЧР по волейболу

Волейболисты «Белогорья» на своей площадке обыграли новокуйбышевскую «Нову» со счётом 3:1 (35:37, 25:20, 25:22, 25:22) в решающем, третьем матче полуфинальной серии за 5-8-е места чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

В серии за 5-6-е места до двух побед «Белогорье» сыграет с «Факелом» из Нового Уренгоя. Матчи пройдут 21, 25 и в случае необходимости 28 апреля.

Волейбол. Мужчины. Суперлига. Серия за 5-8-е места. Третий матч

«Белогорье» (Белгород) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:1 (35:37, 25:20, 25:22, 25:22).

Итоговый счёт в серии — 2-1.