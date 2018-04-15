«Атлетико» на своём поле разгромил «Леванте»

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Атлетико» принимал «Леванте». Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0.

«Атлетико» (71 очко) располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Леванте» (31) находится на 17-й строчке.