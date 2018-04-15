«Марсель» в результативном матче победил «Труа»

«Марсель» в матче 33-го тура чемпионата Франции в гостях победил «Труа» (3:2). Победу команде Руди Гарсии на 85-й минуте принес мяч в исполнении Флорьяна Товена.

Южане сравнялись с идущим третьим «Лионом» по количеству набранных очков, но остаются четвертыми по дополнительным показателям. «Труа» занимает предпоследнее место, набрав в последних семи матчах лишь одно очко.

В еще одной встрече «Бордо» в гостях победил «Монпелье».

Чемпионат Франции

33-й тур ”Труа” — «Марсель» — 2:3 (1:1)

Голы: Грандсир, 1. Ниве, 48 — Н'Джие, 11. Митроглу, 75. Товен, 85.

”Монпелье” — «Бордо» — 1:3 (0:1)

Голы: Скири, 88 — Брайтвайт, 9. Камано, 49. Мейте, 78.

Незабитый пенальти: Камара, 90+1.