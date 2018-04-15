Новосибирский «Локомотив» и «Факел» играли до 48 очков

Завершились два матча утешительного турнира за пятое место мужского чемпионата России. Новосибирский «Локомотив» на своей площадке уступил «Факелу» — 0:3, а «Белогорье» дома обыграл НОВУ — 3:1. Уренгойцы и белгородцы разыграют пятое место чемпионата.

Суперлига

Мужчины

Турнир за 5 — 8-е места

Полуфиналы

Ответные матчи

"Локомотив" (Новосибирск) — «Факел» (Новый Уренгой) — 0:3 (46:48, 22:25, 19:25)

Счет в серии: 0-2 "Белогорье" (Белгород) — НОВА (Новокуйбышевск) — 3:1 (35:37, 25:20, 25:22, 25:22)

Счет в серии: 2-1