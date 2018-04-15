Ещё
Новосибирский «Локомотив» и «Факел» играли до 48 очков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новосибирский «Локомотив» и «Факел» играли до 48 очков 

Спорт-Экспресс 42 минуты назад
Завершились два матча утешительного турнира за пятое место мужского чемпионата России. Новосибирский «Локомотив» на своей площадке уступил «Факелу» — 0:3, а «Белогорье» дома обыграл НОВУ — 3:1. Уренгойцы и белгородцы разыграют пятое место чемпионата.
Суперлига
Мужчины
Турнир за 5 — 8-е места
Полуфиналы
Ответные матчи
"Локомотив" (Новосибирск) — «Факел» (Новый Уренгой) — 0:3 (46:48, 22:25, 19:25)
Счет в серии: 0-2  "Белогорье" (Белгород) — НОВА (Новокуйбышевск) — 3:1 (35:37, 25:20, 25:22, 25:22)
Счет в серии: 2-1
Спорт-Экспресс: последние новости
Олег Знарок: "Все нормально - плей-офф будет долгим" Тер Штеген - первый игрок в истории ла лиги, который провел 39 матчей без поражений Хосеп Гвардьола: "Манчестер Сити" может не стать чемпионом"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сирийские фанаты «послали» Трампа7
Муса спас «ЦСКА» от поражения в матче с «Уфой»
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»3
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
Смолов показал фото бутсы после предупреждения1
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение