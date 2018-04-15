«Галатасарай» обыграл «Истанбул Башакшехир» и вышел на первое место в чемпионате Турции

В составе победителей отличился Мариано, еще один мяч в свои ворота провел Эммануэль Адебайор

«Галатасарай» набрал 60 очков и поднялся на первое место в чемпионате Турции. «Истанбул Башакшехир» опустился на третье место с 59 очками. Столько же у идущего вторым «Бешикташа».

В следующем туре «Истанбул Башакшехир» примет «Кайсериспор», а «Галатасарай» на выезде сыграет с «Аланьяспором».

Чемпионат Турции Суперлига 29-й тур «Галатасарай» — «Истанбул Башакшехир» — 2:0 Голы: Мариано, 60, Адебайор, 90, в свои ворота