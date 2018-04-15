Дмитрий Хохлов: «Ташаев очень сильно спрогрессировал»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов объяснил удачную игру Александра Ташаева в последних матчах желанием попасть в сборную России. В нынешнем сезоне на счету 23-летнего хавбека шесть мячей и пять голевых передач в 23 матчах за бело-голубых.

— Отлично, когда у человека есть цель попасть в сборную, — сказал в эфире программы «После футбола» на канале «Матч ТВ» Хохлов. — Саша очень сильно спрогрессировал. Естственно, он мечтает играть в сборной перед домашним чемпионатом мира. Дополнительно темой сборной в «Динамо» никем не мотивируем.

Футболистам нельзя очень часто об этом говорить в интервью. В сборной есть главный тренер, который все видит. А вот доказывать свой класс нужно однозначно.