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Дмитрий Хохлов: «Ташаев очень сильно спрогрессировал»
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Дмитрий Хохлов: «Ташаев очень сильно спрогрессировал» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов объяснил удачную игру Александра Ташаева в последних матчах желанием попасть в сборную России. В нынешнем сезоне на счету 23-летнего хавбека шесть мячей и пять голевых передач в 23 матчах за бело-голубых.
— Отлично, когда у человека есть цель попасть в сборную, — сказал в эфире программы «После футбола» на канале «Матч ТВ» Хохлов. — Саша очень сильно спрогрессировал. Естственно, он мечтает играть в сборной перед домашним чемпионатом мира. Дополнительно темой сборной в «Динамо» никем не мотивируем.
Футболистам нельзя очень часто об этом говорить в интервью. В сборной есть главный тренер, который все видит. А вот доказывать свой класс нужно однозначно.
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