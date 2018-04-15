«Реал» обыграл «Малагу» и вернулся на третье место в таблице Примеры

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Малага» принимала на своём поле «Реал» . Встреча проходила на стадионе «Ла Росаледа» и завершилась победой гостей со счётом 2:1. В составе мадридской команды забитые мячи на свой счёт записали Иско и Каземиро, которые отличились на 29-й и 63-й минутах соответственно. За «Малагу» в самой концовке встречи забил Диего Ролан . Таким образом, «Реал» одержал пятую победу в последних шести матчах Примеры при одной ничьей. «Реал» (67 очков) опередил «Валенсию» (65) и вернулся на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Малага» (17) находится на 20-й строчке.