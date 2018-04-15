Ещё
«Реал» обыграл «Малагу» и вернулся на третье место в таблице Примеры
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Реал» обыграл «Малагу» и вернулся на третье место в таблице Примеры 

Чемпионат.com 44 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 32-го тура чемпионата Испании «Малага» принимала на своём поле «Реал». Встреча проходила на стадионе «Ла Росаледа» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
В составе мадридской команды забитые мячи на свой счёт записали Иско и Каземиро, которые отличились на 29-й и 63-й минутах соответственно. За «Малагу» в самой концовке встречи забил Диего Ролан. Таким образом, «Реал» одержал пятую победу в последних шести матчах Примеры при одной ничьей.
«Реал» (67 очков) опередил «Валенсию» (65) и вернулся на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Малага» (17) находится на 20-й строчке.
Чемпионат.com: последние новости
Тарханов: у «Урала» получилось реализовать план, жаль, что пропустили глупый гол ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью в молодёжном первенстве Каррера — об отсутствии Адриано: чемпионат важен, но я не хочу потерять игрока
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
Смолов показал фото бутсы после предупреждения1
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»3
Ковальчук стал неограниченно свободным агентом в НХЛ
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение