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Унаи Эмери — после победы над «Монако»: Мы играли на таком уровне весь сезон
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Унаи Эмери — после победы над «Монако»: Мы играли на таком уровне весь сезон 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Инаугурация «ПСЖ» на «Парк де Пренс». «Монако» лично передал корону чемпиону
Отметим, что после этого матча «ПСЖ» стал чемпионом Франции.
"Мы играли на таком уровне весь сезон, и хотели сделать это на глазах у своих болельщиков. У нас это получилось. Обсудим наше выступление после финального матча за Кубок Франции.
На данный момент у «ПСЖ» семь побед в чемпионате за всю историю. Мы до сих пор уступаем по этому показателю таким командам, как «Сент-Этьен» и «Марсель». Это значит, что впереди еще много работы. Это хорошо, потому что проявив терпение, команда сможет вновь выиграть чемпионам и Лигу чемпионов", — цитирует Эмери France Football.
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