Унаи Эмери — после победы над «Монако»: Мы играли на таком уровне весь сезон

Инаугурация «ПСЖ» на «Парк де Пренс». «Монако» лично передал корону чемпиону

Отметим, что после этого матча «ПСЖ» стал чемпионом Франции.

"Мы играли на таком уровне весь сезон, и хотели сделать это на глазах у своих болельщиков. У нас это получилось. Обсудим наше выступление после финального матча за Кубок Франции.

На данный момент у «ПСЖ» семь побед в чемпионате за всю историю. Мы до сих пор уступаем по этому показателю таким командам, как «Сент-Этьен» и «Марсель». Это значит, что впереди еще много работы. Это хорошо, потому что проявив терпение, команда сможет вновь выиграть чемпионам и Лигу чемпионов", — цитирует Эмери France Football.