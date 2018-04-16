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Венгер прокомментировал поражение от «Ньюкасла»
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Венгер прокомментировал поражение от «Ньюкасла» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался после поражения своей команды от «Ньюкасла» в матче 34-го тура АПЛ.
"Это поражение отчасти характеризует наш сезон. Мы владели мячом 70 процентов времени, вели 1:0, но в итоге уступили 1:2 и удивляемся, как мы могли проиграть. Думаю, судьбу матча можно было решить уже к перерыву. А так — мы пропустили два гола из ничего. Во втором тайме на некоторых игроках, думаю, физически сказался матч в Москве, откуда мы вернулись утром в пятницу. В целом мы показали хороший дух, но плохой результат. С этим нужно что-то делать, это крайне разочаровывает. Очень тяжело мириться с таким поражением" — цитирует Венгера официальный сайт «канониров».
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