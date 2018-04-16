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«Факел» и «Локомотив» установили рекорд России по очкам за одну партию (видео)
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«Факел» и «Локомотив» установили рекорд России по очкам за одну партию (видео) 

Российский стадион 2 часа назад
Фото: Российский стадион
Волейболисты «Факела» и «Локомотива» в турнире за 5-е место чемпионата России сыграли уникальную партию, победу в которой со счетом 48:46 одержали хозяева площадки.
Стартовая партия матча продолжалась 56 минут, а победу «Факелу» принёс удар в аут диагонального «Локо» Максима Жигалова. Таким образом, команды установили рекорд чемпионатов России, а вот до повторения мирового рекорда не хватило 16 очков.
Главный тренер «Факела» Камилло Плачи задействовал в партии 10 игроков, его коллега Пламен Константинов — 11. Волейболисты «Факела» реализовали 26 из 44 атак, а их соперники — 24 из 43. Самыми результативными игроками затяжного сета стали доигровщики Сергей Савин (11 очков) и Дмитрий Волков (10), причем оба показали эффективность выше 60%.
В итоге первая партия оказалась самой напряженной. Вторую и третью партии «Факел» выиграл 25:22 и 25:19. Благодаря этому успеху команда из Нового Уренгоя продолжает борьбу за путевку в Кубок вызова — третий по значимости еврокубок. В решающей серии «Факел» сыграет с «Белогорьем».
Мировой рекорд. В 2013 году в матче чемпионата Кореи «Эйр Джамбос» выиграл третий сет у «Ансана» со счетом 56:54. Та встреча завершилась со счетом 3:0 (25:22, 25:23, 56:54).
Европейские рекорды. В январе 2002 года в матче чемпионата Италии между «Кунео» и «Тревизо» вторая партия была выиграна гостями со счетом 54:52, но хозяева всё равно выиграли матч 3:2 (25:17, 52:54, 21:25, 29:27, 15:10). За «Тревизо» тогда выступал российский диагональный Дмитрий Фомин. Через пять лет рекорд повторили греческие клубы АЕК и ПАОК. Партия продолжалась 57 минут.
Еврокубковый рекорд. 27 января 2016 года в матче 1/8 финала Кубка вызова французский «Лион» выиграл у румынской «Аркады» 3:0 (25:15, 47:45, 25:22).
Рекорд сборных. Катар и Венесуэла в июне 2016 года в матче третьего дивизиона Мировой лиги установили рекорд по очкам за сет в матчах национальных сборных — 45:43.
Другие рекорды
Самый крупный счёт в партии по современной системе подсчёта очков — 25:0. В октябре 2009 года в матче женского чемпионата России среди команд «Высшей лиги А» волейболистки «Хара Морин» из Улан-Удэ не отдали ни одного очка читинской «Забайкалке».
Рекорд по результативности в одном матче принадлежит канадскому диагональному Гэвину Шмитту. В матче чемпионата Кореи он наколотил 58 очков.
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