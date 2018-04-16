«Факел» и «Локомотив» установили рекорд России по очкам за одну партию (видео)

Волейболисты «Факела» и «Локомотива» в турнире за 5-е место чемпионата России сыграли уникальную партию, победу в которой со счетом 48:46 одержали хозяева площадки.

Стартовая партия матча продолжалась 56 минут, а победу «Факелу» принёс удар в аут диагонального «Локо» Максима Жигалова . Таким образом, команды установили рекорд чемпионатов России, а вот до повторения мирового рекорда не хватило 16 очков.

Главный тренер «Факела» Камилло Плачи задействовал в партии 10 игроков, его коллега Пламен Константинов — 11. Волейболисты «Факела» реализовали 26 из 44 атак, а их соперники — 24 из 43. Самыми результативными игроками затяжного сета стали доигровщики Сергей Савин (11 очков) и Дмитрий Волков (10), причем оба показали эффективность выше 60%.

В итоге первая партия оказалась самой напряженной. Вторую и третью партии «Факел» выиграл 25:22 и 25:19. Благодаря этому успеху команда из Нового Уренгоя продолжает борьбу за путевку в Кубок вызова — третий по значимости еврокубок. В решающей серии «Факел» сыграет с «Белогорьем».

Мировой рекорд. В 2013 году в матче чемпионата Кореи «Эйр Джамбос» выиграл третий сет у «Ансана» со счетом 56:54. Та встреча завершилась со счетом 3:0 (25:22, 25:23, 56:54).

Европейские рекорды. В январе 2002 года в матче чемпионата Италии между «Кунео» и «Тревизо» вторая партия была выиграна гостями со счетом 54:52, но хозяева всё равно выиграли матч 3:2 (25:17, 52:54, 21:25, 29:27, 15:10). За «Тревизо» тогда выступал российский диагональный Дмитрий Фомин . Через пять лет рекорд повторили греческие клубы АЕК и ПАОК. Партия продолжалась 57 минут.

Еврокубковый рекорд. 27 января 2016 года в матче 1/8 финала Кубка вызова французский «Лион» выиграл у румынской «Аркады» 3:0 (25:15, 47:45, 25:22).

Рекорд сборных. Катар и Венесуэла в июне 2016 года в матче третьего дивизиона Мировой лиги установили рекорд по очкам за сет в матчах национальных сборных — 45:43.

Другие рекорды

Самый крупный счёт в партии по современной системе подсчёта очков — 25:0. В октябре 2009 года в матче женского чемпионата России среди команд «Высшей лиги А» волейболистки «Хара Морин» из Улан-Удэ не отдали ни одного очка читинской «Забайкалке».