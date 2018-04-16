«Динамо-Казань» — «Динамо М»: букмекеры назвали фаворита 1-го матча финала ЧР

Букмекеры назвали фаворита первого финального матча чемпионата России по волейболу среди женщин «Динамо-Казань» — «Динамо М», который состоится сегодня, 16 апреля. Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

Букмекеры считают аутсайдером «Динамо Москва» и предлагают поставить на гостей за 1.95. Шансы команды из Казани на победу оценены коэффициентом 1.75. Коэффициент на пятую партию — 2.70.

По мнению аналитиков, матч получится упорным: ставки на ТБ 183,5 очков принимаются за 1.90, а на ТМ 183,5 очков — за 1.80. Победа хозяев с форой "-1,5 сета" идёт за 2.50.