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«Динамо-Казань» — «Динамо М»: букмекеры назвали фаворита 1-го матча финала ЧР
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«Динамо-Казань» — «Динамо М»: букмекеры назвали фаворита 1-го матча финала ЧР 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Букмекеры назвали фаворита первого финального матча чемпионата России по волейболу среди женщин «Динамо-Казань» — «Динамо М», который состоится сегодня, 16 апреля. Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
Букмекеры считают аутсайдером «Динамо Москва» и предлагают поставить на гостей за 1.95. Шансы команды из Казани на победу оценены коэффициентом 1.75. Коэффициент на пятую партию — 2.70.
По мнению аналитиков, матч получится упорным: ставки на ТБ 183,5 очков принимаются за 1.90, а на ТМ 183,5 очков — за 1.80. Победа хозяев с форой "-1,5 сета" идёт за 2.50.
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