Атлеты из Вороновского выступили на турнире по волейболу

Фото: Сосенский центр спорта

Сборная из Вороновского 15 апреля выступила на Кубке Троицкого и Новомосковского административных округов по волейболу. Состязания прошли среди женских команд. В этом году в турнире приняли участие четыре лучшие сборные из Новой Москвы. Соревнования прошли на базе Дома культуры «Звездный».

Во время финальных игр было ясно, что каждая сборная активно готовилась к состязаниям. Зрители и спортсмены смогли получить массу положительных эмоций от турнира. Отметим, что, согласно результатам, «золото» завоевала команда из поселения Сосенское, «серебро» — у девушек из Вороново и обладателями «бронзы» стали волейболисты из Троицка. Информацию сообщили на официальной странице Сосенского центра спорта в социальных сетях.