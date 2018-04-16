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Атлеты из Вороновского выступили на турнире по волейболу
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Атлеты из Вороновского выступили на турнире по волейболу 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Сосенский центр спорта
Сборная из Вороновского 15 апреля выступила на Кубке Троицкого и Новомосковского административных округов по волейболу. Состязания прошли среди женских команд. В этом году в турнире приняли участие четыре лучшие сборные из Новой Москвы. Соревнования прошли на базе Дома культуры «Звездный».
Во время финальных игр было ясно, что каждая сборная активно готовилась к состязаниям. Зрители и спортсмены смогли получить массу положительных эмоций от турнира. Отметим, что, согласно результатам, «золото» завоевала команда из поселения Сосенское, «серебро» — у девушек из Вороново и обладателями «бронзы» стали волейболисты из Троицка. Информацию сообщили на официальной странице Сосенского центра спорта в социальных сетях.
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