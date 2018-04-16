Натхо провел 200-й матч в чемпионатах России

ЦСКА на официальном сайте сообщил, что матч 26-го тура премьер-лиги против «Уфы» (1:1) стал для полузащитника армейцев Бибраса Натхо 200-м в чемпионатах России. 96 игр из этого числа израильский хавбек провел в составе московской команды, еще 104 — выступая за «Рубин».

20-летний нападающий Федор Чалов впервые провел игру чемпионата России от первой до последней минуты. За это время он отметился голевой передачей на Ахмеда Мусу . Нигериец стал 14-м игроком ЦСКА, забившим гол в этом розыгрыше премьер-лиги.

Полузащитник Кристиян Бистрович впервые сыграл в чемпионате России с первых минут. Он стал 23-м игроком армейцев, выходившим в этом чемпионате в «старте» ЦСКА.

"Уфа" стала третьей командой, которую ЦСКА не смог обыграть в этом сезоне. Ранее армейцы в двух матчах не смогли обыграть «Локомотив» (дома — 1:3, на выезде — 2:2) и «Динамо» (в гостях — 0:0, дома — 1:2).