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Игнатьев — о перевязанной голове: победы только так достаются
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Игнатьев — о перевязанной голове: победы только так достаются 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев отметил, что спокойно воспринимает эпизод в матче 26-го тура РФПЛ с «Динамо» (4:0), когда он в кровь разбил голову в столкновении с игроком бело-голубых Евгением Луценко. Врачам «железнодорожников» пришлось перевязать Игнатьеву голову.
«Сейчас идут ключевые игры. Как сказали Фарфан и тренер, шесть финалов. Победы только так достаются», — сказал Игнатьев в эфире программы «8-16».
«Локомотив» (55 очков) лидирует в таблице РФПЛ, опережая «Спартак» на пять баллов. При этом команда Юрия Сёмина провела на один матч меньше.
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