Игнатьев — о перевязанной голове: победы только так достаются

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев отметил, что спокойно воспринимает эпизод в матче 26-го тура РФПЛ с «Динамо» (4:0), когда он в кровь разбил голову в столкновении с игроком бело-голубых Евгением Луценко . Врачам «железнодорожников» пришлось перевязать Игнатьеву голову.

«Сейчас идут ключевые игры. Как сказали Фарфан и тренер, шесть финалов. Победы только так достаются», — сказал Игнатьев в эфире программы «8-16».