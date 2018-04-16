Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев отметил, что спокойно воспринимает эпизод в матче 26-го тура РФПЛ с «Динамо» (4:0), когда он в кровь разбил голову в столкновении с игроком бело-голубых Евгением Луценко. Врачам «железнодорожников» пришлось перевязать Игнатьеву голову.
«Сейчас идут ключевые игры. Как сказали Фарфан и тренер, шесть финалов. Победы только так достаются», — сказал Игнатьев в эфире программы «8-16».
«Локомотив» (55 очков) лидирует в таблице РФПЛ, опережая «Спартак» на пять баллов. При этом команда Юрия Сёмина провела на один матч меньше.