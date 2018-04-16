Курское «Динамо-Фарм» не сумело пробиться в полуфинал российской Суперлиги 1

Уступив в пятницу в Омске местному «Нефтянику» — 49:76 во втором матче четвертьфинальной серии чемпионата России по баскетболу в женской Суперлиге 1, курское «Динамо-Фарм» проиграло серию — 0:2 и теперь сыграет в турнире за 5-9-е места

После проигрыша в первом домашнем матче — 65:72 подопечным Момира Тасича нужна была только победа. Но хозяйки паркета начали очень резво, поведя — 16:0. Лишь в самом начале 7-й минуты Ольга Столяр, забив один из двух штрафных, «размочила» счёт. После первой четверти на табло горели цифры 24:7, а во втором периоде курянки выровняли игру, и к большому перерыву этап разность увеличилась лишь на одно очко — 43:25. Третий период «Динамо-Фарм» даже выиграло — 13:14, но повлиять на ход матча это уже не могло. Заключительная четверть началась при счёте 56:39, а финальная сирена зафиксировало победу «Нефтяника» — 76:49 в матче и 2:0 — в серии, а с ней — и выход омской команды в полуфинал, где она сыграет с «Никой» из Сыктывкара.

Самыми полезными игроками в этом поединке стали: у «Нефтяника» — Ксения Чинаева (15 очков + 8 подборов + 1 результативная атакующая передача), Елена Федотова (12+8+3) и Мария Матвиенко (12+4+5), у «Динамо-Фарм» — Даяна Динза Эрнандес (14+1+0), Валентина Руснак (11+0+2), Юлия Кузьмина (7+10+1) и Мария Антошина (7+1+1).

Сроки и место проведения турнира за 5-9-е места станут известны позже.

Олег Столбецов