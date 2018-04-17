Волейбол. «Динамо-Москва» выиграло второй подряд матч финальной серии

Такими темпами московское «Динамо» может стать чемпионом уже в субботу. Казань сопротивлялась, но во второй раз подряд сдалась — 2:3.

Решительно и собранно

Первый матч финальной серии чемпионата России по волейболу среди женщин, в которой столкнулись два «Динамо», команда из Казани точно не могла занести себе в отрыв. Отсутствие Элицы Васильевой, безусловно, сказывалось: подопечные Ришата Гилязутдинова с трудом набирали очки в атаке, не могли усложнить подачу и ошибались на приёме. Москвички же играли ровно, без явных спадов, а потому на протяжении почти всех трёх партий вели в счёте. Но главное, что 25-е очко всегда набирали первыми, а потому выиграли — 3:0.

Зоран Терзич остался доволен игрой своей команды и пообещал, что во втором матче москвички сыграют ещё лучше. Гилязутдинов ничего не обещал — и так было понятно, что качество игры нужно улучшать. Второе домашнее поражение грозило быстрым завершением серии. Девушки из Казани, которые свой последний титул выиграли почти три года назад, конечно, хотели сохранить интригу, а потому на второй матч вышли куда более серьёзными и собранными. Фамилии же в списках были всё те же — тренеры решили обойтись без перестановок.

Казанский день сурка

Казанское «Динамо» в самом начале второго матча действовало точно так же, как и накануне — без атаки. Точнее, попытки были, но сплошь безуспешные: ни Воронкова, ни Маммадова никак не могли набрать первое очко. Лишь с пятого раза разозлившаяся Воронкова нанесла столь мощный удар, что Кроткова не успела поднять руки, и мяч угодил ей в лицо. Ирина и словами и жестами извинилась перед соперницей, та извинения приняла. Всё-таки спорт есть спорт.

К первому техническому перерыву Казань подошла с минимальным отрывом: помогла стабильная и довольно неприятная подача Котиковой — 8:7. Однако Москва, как и в первом матче, играла с небольшим запасом и снова заставила соперниц догонять. Казанские девушки со своей задачей справились, превратив 10:13 в 15:15, но потратили на это немало сил и энергии. В атаке серией результативных действий отметилась Малыгина , а в защите безупречно играла Уланова.

До второго перерыва счёт был практически равным, но при 17:16 у московской команды на подачу вышла Наталья Кроткова. Казань сумела принять лишь с шестой попытки, когда на табло горело уже 22:16. Дарья Малыгина атаковала безупречно, но это очко осталось для хозяек последним в первом сете. Ирина Фетисова классными подачами под заднюю линию заработала для команды целую серию сетболов, и первый же был реализован после ошибки Казани в атаке — 25:17.

Локальный разгром

Хозяйки всё-таки собрались с силами и сумели здорово начать вторую партию — 5:1. Зоран Терзич был вынужден уже в дебюте взять первый тайм-аут, и хотя кардинально ситуацию пауза не изменила, к техническому тайм-ауту разница в счёте сохранилась до трёх мячей. Тренер московской команды явно хотел большего разнообразия от Веры Ветровой . Она стала всё чаще пасовать на Гончарову, но у той игра не шла. Однако как только Ветрова переводила мяч на Щербань или инициировала атаку первым темпом, у Москвы многое получалось.

Ко второму техническому Москва по-прежнему уступала, но отставание было рабочим — 14:16. Следующие два розыгрыша позволили подопечным Терзича счёт сравнять, а потом и выйти вперёд, но своевременные подсказки Гилязутдинова помогли Казани остановить поступь соперниц. Гостьи неожиданно допустили несколько подряд ошибок в приёме и доводке, а хозяйки, напротив, провели удачный отрезок и спокойно выиграли первую партию финала — 25:23.

Но тут же добавить к ней вторую не получилось. Третий сет матча получился коротким и однозначным: у московского «Динамо» получилось всё, а Казань была отправлена в нокдаун. С самого старта гостьи вырвались вперёд — 8:2. Гончарова постепенно набирала обороты, но Ветрова её не загружала, а пробовала разнообразить атаку. Подопечные Терзича также очень уверенно играли на блоке и хорошо принимали, учитывая, что Казань подачу почти не усложняла. Замены Гилязутдинова не помогли: ко второй паузе было уже 16:9, а в конце — удивительные 25:12.

«Не расслабляемся!»

Что происходило в стане казанской команды в перерыве и о чём девушки говорили с тренером, — неизвестно, но было видно с каким желанием и энергией они вышли на четвёртый сет. Анна Котикова подавала неприятно для соперниц, и Казань сумела добыть хороший отрыв — 4:0. Терзичу нужно было останавливать натиск соперниц, и он всячески тормозил игру — взял тайм-аут и два просмотра, один из которых позволил его команде добыть первое очко. Тактические ухищрения Терзича помогли, но Казань вновь добавила и преимущество сохранила — 8:4.

«Сейчас не расслабляемся!» — подсказывали друг другу хозяйки площадки во время паузы. Однако эту простую рекомендацию выполнить не удалось. Терзич на три смены выпустил на площадку Бабешину и Столярову, и они игру команды усилили — 10:11. А как только они ушли, Казань за счёт атак Малыгиной и Воронковой рванула вперёд и восстановила разницу в четыре очка — 16:12. Москвички продолжали бороться за партию, однако их соперницы слабину больше не давали, сохраняя комфортный отрыв. Партия завершилась в пользу Казани — 25:19.

На тай-брейке волейболистки обеих команд явно выглядели уставшими и довольно много ошибались. Терзич что-то беззвучно выговаривал в пустоту, когда его подопечные трижды подали в аут, однако атаки Щербань и Кротковой всё-таки позволили москвичкам добраться до смены сторон при счёте 8:5. Малыгина едва ли не в одиночку пыталась организовать казанское сопротивление, но в решающие моменты безупречно атаковала Наталья Гончарова — 15:10.

Москва выиграла оба гостевых матча в Казани. До золота команде осталось сделать один шаг.