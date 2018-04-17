Ещё
«Уралочка-НТМК» сравняла счёт в серии за бронзу женской Суперлиги
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Уралочка-НТМК» сравняла счёт в серии за бронзу женской Суперлиги 

Чемпионат.com 2 часа назад
Красноярский «Енисей» на своей площадке в четырёх партиях проиграл «Уралочке-НТМК» (Свердловская область) во втором матче серии за бронзу женской Суперлиги со счётом 1:3 (20:25, 22:25, 25:10, 23:25). Накануне подопечные Николая Карполя потерпели поражение также в четырёх сетах.
Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Серия за третье место. Второй матч
«Енисей» (Красноярск) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 1:3 (20:25, 22:25, 25:10, 23:25).
Счёт в серии: 1-1.
Третий матч серии до трёх побед состоится в Нижнем Тагиле 21 апреля.
Чемпионат.com: последние новости
Букмекеры обрушили коэффициент на чемпионство «Локомотива» после 26-го тура РФПЛ «Динамо-Казань» — «Динамо М»: букмекеры назвали фаворита 1-го матча финала ЧР «Зенит» разгромил «Анжи» в молодёжном первенстве
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле11
КДК отклонил апелляцию «Краснодара»1
Украинец Усик отказался проводить бой в России45
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» может сесть в тюрьму
Канадский клуб отказался пускать Свечникова на ЧМ
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение