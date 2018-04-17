«Уралочка-НТМК» сравняла счёт в серии за бронзу женской Суперлиги

Красноярский «Енисей» на своей площадке в четырёх партиях проиграл «Уралочке-НТМК» (Свердловская область) во втором матче серии за бронзу женской Суперлиги со счётом 1:3 (20:25, 22:25, 25:10, 23:25). Накануне подопечные Николая Карполя потерпели поражение также в четырёх сетах.

Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Серия за третье место. Второй матч

«Енисей» (Красноярск) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 1:3 (20:25, 22:25, 25:10, 23:25).

Счёт в серии: 1-1.

Третий матч серии до трёх побед состоится в Нижнем Тагиле 21 апреля.