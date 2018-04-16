«Зенит» разгромил «Анжи» в молодёжном первенстве

«Зенит» разгромил «Анжи» в матче 26-го тура молодёжного первенства России. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский МСА» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

На 35-й минуте Руслан Казаков вывел «Зенит» вперёд, а в начале второго тайма защитник Андрей Анисимов и форвард Илья Воробьёв , реализовавший пенальти, закрепили победу сине-бело-голубых.

«Зенит» набрал 38 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице молодёжного первенства. «Анжи» (32) располагается на десятой строчке.