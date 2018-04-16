Зинэтула Билялетдинов: Хорошая боевая игра

Готовимся к следующему матчу.

— Токранов сыграет в московских матчах? — Не могу сказать.

— Игроки «Ак Барса» сегодня избегали драк и потасовок. Это ваше задание? — Это они сами, — передает слова Билялетдинова пресс-служба казанской команды.