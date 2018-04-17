Волейболистки «Уралочки» сравняли счет в серии за бронзу чемпионата России с «Енисеем»

ТАСС , 17 апреля. Волейбольный клуб «Уралочка» из Свердловской области на выезде со счетом 3-1 обыграл красноярский «Енисей» во втором матче серии за третье место чемпионата России среди женских команд.

Счет в серии до трех побед стал равный — 1-1. В первой встрече, которая состоялась накануне, «Енисей» победил со счетом 3-1. Следующий матч пройдет 21 апреля в Нижнем Тагиле.

В финальной серии чемпионата встречаются московское и казанское «Динамо». Стартовая игра состоялась в понедельник и завершилась победой московского клуба со счетом 3-0. Вторая встреча серии состоится позднее во вторник в Казани. Действующими победительницами турнира являются волейболистки московского «Динамо».