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Хохлов считает, что «Спартак» не догонит «Локомотив» в турнирной таблице РФПЛ
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Хохлов считает, что «Спартак» не догонит «Локомотив» в турнирной таблице РФПЛ 

Soccer News 40 минут назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов считает, что новым чемпионом России станет «Локомотив».
По итогам 25-ти туров команда Юрия Семина опережает идущий на втором месте "Спартак" на пять очков.
"Я думаю, что «железнодорожники» уже не упустят первое место. А почему это должно удивлять? Юрий Павлович — очень хороший специалист. Тем более что он вернулся в свой родной дом и выстроил команду. У нас же любят ярлыки вешать всем не угодишь. Юрий Павлович не будет оправдываться или что-то кому-то объяснять. Он уже всем всё доказал", — сказал он.
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