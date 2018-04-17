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Баскетболистки новосибирского «Динамо» заняли девятое место в чемпионате России
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Баскетболистки новосибирского «Динамо» заняли девятое место в чемпионате России 

Р-Спорт 1 час назад
«Динамо» из Новосибирской области обыграло ногинский "Спартак" и заняло девятое место в чемпионате России по баскетболу среди женских команд.
Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 82:72 (24:23, 19:14, 17:15, 22:20) в пользу «Динамо». В составе победительниц самой результативной стала Эбби Бишоп, которая набрала 25 очков. У «Спартака» 20 очков набрала Наталья Потемина.
"Динамо" из Новосибирской области, одержав две победы, стало победителем турнира за 9-11-е места. «Спартак» с двумя поражениями стал 11-м, а десятую строчку заняло московское «Динамо».
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