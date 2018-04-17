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Букмекеры оценили шансы «Локомотива» стать чемпионом России после осечек основных конкурентов
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Букмекеры оценили шансы «Локомотива» стать чемпионом России после осечек основных конкурентов 

Vprognoze.ru 1 час назад
Фото: Vprognoze.ru
Напомним, несколько неожиданно завершились матчи 26-го тура РФПЛ, где основные конкуренты «железнодорожников» потеряли очки. Так, «Спартак», который занимает второе место в турнирном зачете чемпионата России, потерпел поражение от «Урала» со счетом 2:1. ЦСКА, в свою очередь, который до этого тура занимал третье место в РФПЛ, сыграл вничью с «Уфой» со счетом 1:1. «Локомотив», в свою очередь, свой матч 26-го тура уверенно выиграл, отправив в ворота «Динамо» четыре безответных мяча. Таким образом, ошибки основных конкурентов позволили «железнодорожникам» увеличить отрыв в турнирной таблице. «Локомотив» опережает «Спартак» на пять очков и у подопечных Юрия Семина есть одна игра в запасе. От «Краснодара», который находится на третьем месте, «железнодорожники» оторвались на 8 очков. ЦСКА и «Зенит», которые занимают четвертое и пятое место соответственно, отстают от «Локомотива» на 10 очков. Букмекеры предлагают на победу «Локомотива» в чемпионате России коэффициент 1.1. Отметим, до этого тура котировки на чемпионство «железнодорожников» составляли 1.5. Шансы «Спартака» завоевать золотые награды чемпионата России оценили коэффициентом 10.0. Поставить на победу «Краснодара» в чемпионате России можно по коэффициенту 150.0, а на триумф «Зенита» и ЦСКА предлагается коэффициент 100.0.
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