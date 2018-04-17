Финал чемпионата России по волейболу пройдет в ДС «Динамо» на Лавочкина

В субботу, 21 апреля, на севере Москвы определят сильнейшую команду страны по волейболу. Финал чемпионата России среди женских команд состоится во Дворце спорта «Динамо» на улице Лавочкина.

— За чемпионский титул будут бороться команды из Москвы и Казани, — отметил представитель пресс-центра учреждения. — При необходимости будет проведена дополнительная игра.

Начало в 19.00. ДС «Динамо» расположен по адресу улица Лавочкина, 32.

Дополнительный матч по результатам предыдущих встреч при необходимости пройдет на следующий день, 22 апреля, в то же время. (мю)