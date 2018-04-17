Волгоградские ватерполисты выступят в плэй-офф

Волгоградские ватерполисты вышли в четверть финала, который продлится до двух побед кого-либо из каждой пары участников.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете спорта, играми 14-го тура завершились соревнования в Суперлиге мужского чемпионата России по водному поло. Волгоградский «Спартак» свои матчи играл в родном бассейне ЦВВС, где дважды принимал «Балтику» из Санкт-Петербурга, находящуюся на предпоследней строчке в таблице Суперлиги. Поединки закончились со счетом 15:0 и 15:3.

25 и 26 апреля спартаковцы вновь встретятся с «балтийской» командой на ближайшей стадии плэй-офф. Игры пройдут в Волгограде.