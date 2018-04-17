Ещё
Волгоградские ватерполисты выступят в плэй-офф
Далее:
Читайте также:
Ещё

Волгоградские ватерполисты выступят в плэй-офф 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградские ватерполисты вышли в четверть финала, который продлится до двух побед кого-либо из каждой пары участников.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете спорта, играми 14-го тура завершились соревнования в Суперлиге мужского чемпионата России по водному поло. Волгоградский «Спартак» свои матчи играл в родном бассейне ЦВВС, где дважды принимал «Балтику» из Санкт-Петербурга, находящуюся на предпоследней строчке в таблице Суперлиги. Поединки закончились со счетом 15:0 и 15:3.
25 и 26 апреля спартаковцы вновь встретятся с «балтийской» командой на ближайшей стадии плэй-офф. Игры пройдут в Волгограде.
АиФ Волгоград: последние новости
В день тестового матча на «Волгоград Арене» заработают бесплатные парковки В Волгограде пройдет всероссийский кубок по тхэквондо ГТФ В Волжском состоится турнир по ментальной арифметике
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле11
КДК отклонил апелляцию «Краснодара»1
Украинец Усик отказался проводить бой в России45
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» может сесть в тюрьму
Канадский клуб отказался пускать Свечникова на ЧМ
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение