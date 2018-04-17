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«Сахалин» обыграл «Иртыш», «Чита» одолела иркутский «Зенит»
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«Сахалин» обыграл «Иртыш», «Чита» одолела иркутский «Зенит» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В матче 16-го тура первенства России в зоне «Восток» ПФЛ «Сахалин» на выезде переиграл «Иртыш» со счетом 2:0.
В параллельных встречах барнаульское «Динамо» обыграло «Смену» (1:0) и «Чита» одолела иркутский "Зенит" (2:1).
Первенство России
Группа «Восток»
16-й тур  "Динамо" (Барнаул) — «Смена» (Комсомольск-на-Амуре) — 1:0 (0:0)
Гол: Аксютенко, 58 (1:0).
Судья: Сединкин (Омск).
17 апреля. Барнаул. Стадион «Динамо».
"Иртыш" (Омск) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 0:2 (0:1)
Голы: Гаглоев, 18 (0:1). Гаглоев, 71 — с пенальти (0:2).
Нереализованный пенальти: Гаглоев (Сахалин Ю-С), 3 (вратарь)
Судья: Курбатов (Магнитогорск).
17 апреля. Омск. Стадион «МУ СК Красная Звезда».
"Чита" — «Зенит» (Иркутск) — 2:1 (0:0)
Голы: Нагибин, 65 (1:0). Подпругин, 78 (2:0). Богданов, 90+1 (2:1).
Судья: Петренко (Новосибирск).
17 апреля. Чита. Стадион «Локомотив».
Турнирная таблица первенства России в зоне «Восток» ПФЛ
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