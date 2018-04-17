«Уралочка» сравняла счет в серии в борьбе за бронзу чемпионата России

Волейболистки клуба «Уралочка-НТМК» сравняли счёт в серии с красноярским «Енисеем» и продолжают бороться за бронзу чемпионата России. Второй матч серии прошёл в Красноярске и завершился со счётом 3:1.

«Енисей» — «Уралочка-НТМК» — (20:25, 22:25, 25:10, 23:25)

«Проблемы с приемом, которые выбивали из колеи в первом матче, удалось исправить. Волейболистки «Уралочки» действовала гораздо увереннее», — прокомментировали матч в волейбольном клубе.

Серия играется до трёх побед, так что пока у уральских спортсменок есть все шансы привезти бронзу с чемпионата. Третий и четвёртый матчи запланированы на 21 и 22 апреля в Нижнем Тагиле. Если в Тагиле исход серии не будет решён, волейболистки вновь сыграют в Красноярске 26 апреля.

Напомним, что «Уралочка» перестала претендовать на золото чемпионата России после поражения в полуфинальной серии плей-офф.