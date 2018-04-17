Ещё
«Уралочка» сравняла счет в серии в борьбе за бронзу чемпионата России
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Уралочка» сравняла счет в серии в борьбе за бронзу чемпионата России 

e1.ru 39 минут назад
Фото: e1.ru
Волейболистки клуба «Уралочка-НТМК» сравняли счёт в серии с красноярским «Енисеем» и продолжают бороться за бронзу чемпионата России. Второй матч серии прошёл в Красноярске и завершился со счётом 3:1.
В стартовом составе на площадку вышли Татьяна Романова, Екатерина Чернова, Ксения Парубец, Валерия Сафонова и Елена Бурлакова. Анну Климец во втором матче заменила Анастасия Гарелик. Как и в первой игре, сначала вперёд вырвался «Енисей», но наши волейболистки сумели отыграться, и выиграли три партии из четырёх:
«Енисей» — «Уралочка-НТМК» — (20:25, 22:25, 25:10, 23:25)
«Проблемы с приемом, которые выбивали из колеи в первом матче, удалось исправить. Волейболистки «Уралочки» действовала гораздо увереннее», — прокомментировали матч в волейбольном клубе.
Серия играется до трёх побед, так что пока у уральских спортсменок есть все шансы привезти бронзу с чемпионата. Третий и четвёртый матчи запланированы на 21 и 22 апреля в Нижнем Тагиле. Если в Тагиле исход серии не будет решён, волейболистки вновь сыграют в Красноярске 26 апреля.
Напомним, что «Уралочка» перестала претендовать на золото чемпионата России после поражения в полуфинальной серии плей-офф.
e1.ru: последние новости
Шпаргалка для гостя ЧМ-2018: учимся вести себя на стадионе Павел Дацюк ещё год поиграет за Санкт-Петербург Американский певец представил гимн ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле14
Моуринью решил разогнать всю команду
Смолов прокомментировал решение КДК РФС2
Украинец Усик отказался проводить бой в России47
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение