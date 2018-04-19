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Владимир Пильгуй: Нет никакого спокойствия за будущее «Динамо» в этом сезоне
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Владимир Пильгуй: Нет никакого спокойствия за будущее «Динамо» в этом сезоне 

Советский спорт 50 минут назад
Фото: Советский спорт
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В перенесенном матче 23-го тура РФПЛ «Динамо» уступило в Петербурге «Зениту» (1:2).
"Очевидно, что никакого спокойствия за будущее команды по итогам сезона быть не может. Есть опасения, конечно. На каждую игру нужно выходить как на последнюю, решающую, как на финал Кубка. Скоро «Динамо» ждёт матч против «СКА-Хабаровска», казалось бы, заведомый аутсайдер, которого ничего не спасёт от вылета из Премьер-Лиги в этом сезоне, но матч будет непростой. Как и каждый оставшийся. Ещё нельзя забывать, что в заключительном туре, в котором наверняка будет решаться судьба многих коллективов, «Динамо» ждёт крайне непростой матч со "Спартаком", который претендует на серебряные медали. А в предпоследнем туре «Динамо» сыграет не только с прямым конкурентом за место в высшем дивизионе, но и новоиспечённым финалистом Кубка России — «Тосно», — приводит слова Пильгуя Rusfootball.Info.
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