Команда филиала Военной академии РВСН стала победителем соревнований по волейболу среди учебных заведений городского округа Серпухов

В финале команда курсантов встретилась со сборной Губернского профессионального колледжа и одержала победу со счетом 2:0 по партиям.

В рамках спартакиады среди средних и высших учебных заведений городского округа Серпухов состоялись соревнования волейболу.

В состязаниях участвовали студенты губернского и серпуховского колледжей, Московского областного медицинского колледжа № 5, учебного центра Московского авиационного института «Интеграция».

В напряженной финальной игре сборная Серпуховского филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого встретилась со сборной Губернского профессионального колледжа. В упорной борьбе курсанты победили со счетом 2:0 по партиям.

Результаты состязаний пошли в зачет спартакиады средних и высших учебных заведений городского округа Серпухов.