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Команда филиала Военной академии РВСН стала победителем соревнований по волейболу среди учебных заведений городского округа Серпухов
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Команда филиала Военной академии РВСН стала победителем соревнований по волейболу среди учебных заведений городского округа Серпухов 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В финале команда курсантов встретилась со сборной Губернского профессионального колледжа и одержала победу со счетом 2:0 по партиям.
В рамках спартакиады среди средних и высших учебных заведений городского округа Серпухов состоялись соревнования волейболу.
В состязаниях участвовали студенты губернского и серпуховского колледжей, Московского областного медицинского колледжа № 5, учебного центра Московского авиационного института «Интеграция».
В напряженной финальной игре сборная Серпуховского филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого встретилась со сборной Губернского профессионального колледжа. В упорной борьбе курсанты победили со счетом 2:0 по партиям.
Результаты состязаний пошли в зачет спартакиады средних и высших учебных заведений городского округа Серпухов.
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