Волейболистки Гончарова и Бирюкова вошли в состав сборной России на Лигу наций 

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Наталья Гончарова из московского «Динамо» и Ольга Бирюкова, выступающая за турецкий «Бешикташ», вошли в заявку сборной России на волейбольную Лигу Наций. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.
Полный состав женской сборной выглядит следующим образом: связующие — Елена Новик ("Сахалин"), Татьяна Романова ("Уралочка-НТМК"), Дарья Рысева ("Заречье— Одинцово"), Евгения Старцева ("Динамо" Казань), диагональные — Гончарова, Анна Котикова, Дарья Малыгина (обе — «Динамо» Казань), Наталья Малых ("Енисей"), блокирующие — Юлия Бровкина, Екатерина Любушкина, Ирина Фетисова (все — «Динамо» Москва), Екатерина Ефимова ("Енисей"), Ирина Королёва, Анастасия Самойленко (обе — «Динамо» Казань), Ангелина Лазаренко ("Волеро"), доигровщицы — Бирюкова, Ирина Воронкова ("Динамо" Казань), Юлия Кутюкова ("Ленинградка"), Ксения Парубец ("Уралочка— НТМК"), Виктория Руссу, Татьяна Юринская (обе — «Заречье— Одинцово»), Валерия Шевчук ("Динамо" Москва), либеро — Алла Галкина ("Енисей"), Виктория Горбачева ("Ленинградка"), Кристина Курносова ("Заречье-Одинцово") и Дарья Талышева ("Динамо" Москва).
Окончательный состав из 21 волейболистки будет назван 5 мая.
Лига наций — новый турнир, который придет на смену мужской Мировой лиге и женскому Гран-при. Соревнования будут проходить по круговой системе, по итогам сезона две худшие команды заменят лучшие из второго дивизиона. Победитель будет определяться в «Финале шести».
В турнире женской Лиги наций, который пройдет с 15 по 17 мая в Екатеринбурге, примут участие сборные России, Аргентины, Таиланда и Нидерландов.