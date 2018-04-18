Волейболистки Гончарова и Бирюкова вошли в состав сборной России на Лигу наций

Окончательный состав из 21 волейболистки будет назван 5 мая.

Лига наций — новый турнир, который придет на смену мужской Мировой лиге и женскому Гран-при. Соревнования будут проходить по круговой системе, по итогам сезона две худшие команды заменят лучшие из второго дивизиона. Победитель будет определяться в «Финале шести».

В турнире женской Лиги наций, который пройдет с 15 по 17 мая в Екатеринбурге, примут участие сборные России, Аргентины, Таиланда и Нидерландов.