Ещё
Волейболистки Гончарова и Бирюкова вошли в состав сборной России на Лигу наций
Далее:
Читайте также:
Ещё

Волейболистки Гончарова и Бирюкова вошли в состав сборной России на Лигу наций 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Наталья Гончарова из московского «Динамо» и Ольга Бирюкова, выступающая за турецкий «Бешикташ», вошли в заявку сборной России на волейбольную Лигу Наций. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.
Полный состав женской сборной выглядит следующим образом: связующие — Елена Новик ("Сахалин"), Татьяна Романова ("Уралочка-НТМК"), Дарья Рысева ("Заречье— Одинцово"), Евгения Старцева ("Динамо" Казань), диагональные — Гончарова, Анна Котикова, Дарья Малыгина (обе — «Динамо» Казань), Наталья Малых ("Енисей"), блокирующие — Юлия Бровкина, Екатерина Любушкина, Ирина Фетисова (все — «Динамо» Москва), Екатерина Ефимова ("Енисей"), Ирина Королёва, Анастасия Самойленко (обе — «Динамо» Казань), Ангелина Лазаренко ("Волеро"), доигровщицы — Бирюкова, Ирина Воронкова ("Динамо" Казань), Юлия Кутюкова ("Ленинградка"), Ксения Парубец ("Уралочка— НТМК"), Виктория Руссу, Татьяна Юринская (обе — «Заречье— Одинцово»), Валерия Шевчук ("Динамо" Москва), либеро — Алла Галкина ("Енисей"), Виктория Горбачева ("Ленинградка"), Кристина Курносова ("Заречье-Одинцово") и Дарья Талышева ("Динамо" Москва).
Окончательный состав из 21 волейболистки будет назван 5 мая.
Лига наций — новый турнир, который придет на смену мужской Мировой лиге и женскому Гран-при. Соревнования будут проходить по круговой системе, по итогам сезона две худшие команды заменят лучшие из второго дивизиона. Победитель будет определяться в «Финале шести».
В турнире женской Лиги наций, который пройдет с 15 по 17 мая в Екатеринбурге, примут участие сборные России, Аргентины, Таиланда и Нидерландов.
ТАСС: последние новости
Всероссийская федерация волейбола уверена в плодотворном сотрудничестве с Тетюхиным В Риме и Манчестере определятся первые полуфиналисты Лиги чемпионов Волейболистки московского "Динамо" выиграли первый матч финальной серии чемпионата России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортивный бойкот Украины продержался меньше месяца14
Отсидевший в США российский хоккеист снова поедет в НХЛ
Названы причины отказа Усика от поединка в России8
Скончался самый долговременный чемпион в истории WWE
WADA решило «добить» Россию97
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение