Любушкина: думаю, Терзич внутри просчитывал победу в двух матчах в Казани

Волейболистка московского «Динамо» Екатерина Любушкина считает, наставник команды Зоран Терзич рассчитывал на две победы (3:0, 3:2) своих подопечных на старте финальной серии чемпионата страны в Казани.

«Понятно, что тренер смотрит на такие вещи со своей стороны. Как говорится, рассчитывай на меньшее, а если получишь два матча, то это супер (улыбается). Мне кажется, что внутри он просчитывал победу в двух матчах. Мы сами себя готовили к максимальному результату, потому что выиграть две игры в гостях было бы важнейшим шагом. Не уверена, что дома будет легче играть, потому что при своих трибунах всегда есть фактор нервов. Тренер нас на собрании сразу готовил, что второй матч в серии будет самым главным и сложным. Так оно и вышло.

У нас сейчас психологическая подготовка будет иметь важное значение. Надо отработать эти дни на хорошем уровне и выходить с уверенностью на третий матч. Здесь речь идёт именно об уверенности, а не самоуверенности. Надо выполнять установку тренера от и до. Возможно, стоит обратиться к опыту первой игры, где мы сыграли здорово. Во второй встрече мы получили больше сопротивления, тренерский штаб казанцев ротировал состав, пробовал разные варианты. Но нам в любом случае надо в первую очередь следить за своей игрой и делать всё, что от нас зависит», — сказала Любушкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Говоровым

Третий матч серии до трёх побед состоится 21 апреля с Москве