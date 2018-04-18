Антон Заболотный: «За „Зенит“ забивать сложнее, чем за „Тосно“? Бывают черные и белые полосы»

Нападающий "Зенита" прокомментировал победу над «Динамо» (2:1) в отложенном матче 23 тура чемпионата России, отметив, что команда прибавляет от игры к игре.

— Хочу поздравить болельщиков, важные три очка, мы много работали. И отдельные поздравления Илье Скроботову — этот парень много работает.

— Ребят из «Тосно» успели поздравить?

— Пока нет, но я наслышан.

— Почему за «Зенит» забивать сложнее, чем за «Тосно»?

— Бывают черные полосы, бывают белые. Нужно работать дальше и ждать этого момента.

— Илью Скроботова поздравляли в раздевалке?

— Нет. Думаю, сделаем это в раздевалке. Он очень много работает и, если он будет двигаться в этом же направлении, его ждет отличное будущее.

— Команда впервые за долгое время победила во втором матче подряд. С чем это свяжете?

— Мы усердно работаем и стараемся двигаться вперед в каждом матче. В итоге судьба за это вознаграждает.

Артем Дзюба сказал, что готов заплатить за то, чтобы сыграть против «Зенита» в эти выходные. Что думаете по этому поводу?

— Это его личное дело. Наша задаче подготовиться как можно лучше. Время еще есть и мы будем делать это. Что касается Дзюбы, надеюсь, я не окажусь в этой ситуации.

Зенит — Динамо М — Кто, на ваш взгляд, фаворит финала Кубка России?