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Антон Заболотный: «За „Зенит“ забивать сложнее, чем за „Тосно“? Бывают черные и белые полосы»
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Антон Заболотный: «За „Зенит“ забивать сложнее, чем за „Тосно“? Бывают черные и белые полосы» 

Спорт-Экспресс 59 минут назад
Нападающий "Зенита" прокомментировал победу над «Динамо» (2:1) в отложенном матче 23 тура чемпионата России, отметив, что команда прибавляет от игры к игре.
— Хочу поздравить болельщиков, важные три очка, мы много работали. И отдельные поздравления Илье Скроботову — этот парень много работает.
— Ребят из «Тосно» успели поздравить?
— Пока нет, но я наслышан.
— Почему за «Зенит» забивать сложнее, чем за «Тосно»?
— Бывают черные полосы, бывают белые. Нужно работать дальше и ждать этого момента.
— Илью Скроботова поздравляли в раздевалке?
— Нет. Думаю, сделаем это в раздевалке. Он очень много работает и, если он будет двигаться в этом же направлении, его ждет отличное будущее.
— Команда впервые за долгое время победила во втором матче подряд. С чем это свяжете?
— Мы усердно работаем и стараемся двигаться вперед в каждом матче. В итоге судьба за это вознаграждает.
Артем Дзюба сказал, что готов заплатить за то, чтобы сыграть против «Зенита» в эти выходные. Что думаете по этому поводу?
— Это его личное дело. Наша задаче подготовиться как можно лучше. Время еще есть и мы будем делать это. Что касается Дзюбы, надеюсь, я не окажусь в этой ситуации.
Зенит — Динамо М  — Кто, на ваш взгляд, фаворит финала Кубка России?
— Вы знаете, что это всегда непредсказуемые матчи. Но, на мой взгляд, «Тосно» — фаворит в этой игре. (Артем РЯБОВОЛ)
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