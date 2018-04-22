Сегодня, 22 апреля, «Зенит» в выездном матче 27-го тура российской Премьер-Лиги сыграл вничью с тульским «Арсеналом». Встреча проходила на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 3:3. Эта ничья не сильно помогла клубу из Санкт-Петербурга в борьбе за первых три места в турнирной таблице, которые дают путёвку в Лигу чемпионов. «Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: попадёт ли «Зенит» в Лигу чемпионов?
«Зенит» (49 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице российской Премьер-Лиги.