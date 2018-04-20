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Макрогузова и Холомина вышли в 1/8 финала этапа Мирового тура в Сямыне
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Макрогузова и Холомина вышли в 1/8 финала этапа Мирового тура в Сямыне 

Чемпионат.com 1 час назад
В Сямыне (Китай) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина вышли во второй раунд плей-офф, в двух партиях обыграв представительниц Японии Акико Хасегаву и Азусу Футами со счётом 2:0 (21:13, 21:16). Продолжительность противостояния составила 29 минут.
За выход в четвертьфинал соревнований Макрогузова и Холомина поспорят с представительницами США Эйприл Росс и Александрой Клайнман. Этот поединок состоится 21 апреля.
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