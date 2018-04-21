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Российская пара проиграла в 1/8 финала этапа Мирового тура по пляжному волейболу
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Российская пара проиграла в 1/8 финала этапа Мирового тура по пляжному волейболу 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: Газета.Ru
Российские спортсменки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина проиграли американкам Эйприл Росс и Александре Клайнман в матче 1/8 финала этапа Мирового тура по пляжному волейболу, сообщает ТАСС.
Встреча завершилась со счетом 1:2 (18:21, 21:16, 15:13) в пользу спортсменок из США. Матч продолжался 51 минуту.
В четвертьфинале американская пара сыграет с бразильянками Агатой Беднарчук и Эдуардой Лисбоа.
Соревнования проходят в китайском Сямыне. Турнир завершится 22 апреля.
Пляжный волейбол. Мировой тур. Сямынь. Китай. Женщины. 1/8 финала Надежда Макрогузова / Светлана Холомина (Россия) — Эйприл Росс / Александра Клайнман (США) — 1:2 (18:21, 21:16, 15:13)
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