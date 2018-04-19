Волейбол. В финале Суперлиги встретятся «Зениты» из Казани и Петербурга

Чемпион России в финале вроде бы должен в одну калитку уделать удивительных дебютантов из Питера. Но не ударит ли его этой самой калиткой?

Состав участников финала мужской Суперлиги получился наполовину неожиданным. Конечно, выигравший 8 из 9 последних чемпионатов казанский «Зенит» должен был там оказаться с вероятностью, близкой к стопроцентной, но от новичка Суперлиги «Зенита» питерского это мало кто ожидал. Даже руководство команды ставило перед подопечными Александра Климкина более скромную задачу — попасть в первую пятёрку. Впрочем, и в финале никто не гарантирует лёгкой прогулки фавориту, и вот почему.

Новичок уже прыгнул выше головы

Питерский клуб выйдет на площадку максимально раскрепощённым. Задача на сезон перевыполнена, а в матче с российским и европейским гегемоном последних лет можно играть без оглядки, тем более место в Лиге чемпионов на следующий сезон уже гарантировано. Такая лёгкость позволила вытащить два валидольных матча с «Динамо», а потому при идеальной игре лидеров клуба Питер может дать бой и чемпиону, для которого уже давно любое место кроме первого является катастрофой. Здесь запросто может сыграть эффект футбольных сборных Дании и Греции на чемпионатах Европы 1992 и 2004 годов.

Прощальная гастроль Леона

Игру казанского «Зенита» в этом сезоне в многом определяет состояние кубинского гения. Леон хорош и в атаке, и в приёме и на блоке и не случайно в одиночку вытащил с десяток матчей, однако свою карьеру с этого лета он будет продолжать уже не в «Зените». Более того, кубинцу найдена замена в лице лидера сборной Франции и итальянской «Модены» Эрвина Н'Гапета. В такой ситуации голова Леона так или иначе будет забита новыми карьерными вариантами, а настроиться на решающие игры в чемпионате, который он покинет, будет сложно.

Битва на два фронта

Помимо финальной серии чемпионата России «Зенит» ждёт домашний «Финал четырёх» Лиги чемпионов, где казанцы будут защищать свой титул. Для города и клуба именно главный европейский турнир является первостепенным, и все силы будут брошены на него. Подопечные Владимира Алекно сейчас подспудно будут заглядывать за голову своим питерским одноклубникам и думать о грядущих противостояниях с сильнейшими клубами Италии и Польши, а в такой ситуации может иметь место и недооценка соперника.

Магия «СИБУР-арены»

Два домашних матча финальной серии должны будут пройти на площадке семитысячной «СИБУР арены», которая считается для хозяев счастливой. Питерский «Зенит» выиграл здесь семь из девяти матчей, а Северная столица переживает такой волейбольный бум, которого не было со времён легендарной команды Вячеслава Платонова . Гостям из Казани будет обеспечен столь же «тёплый приём», который помог вытащить безнадёжный второй матч против московского «Динамо».

Неудобный соперник

«Зениту» в этом году не удалось повторить прошлогодний подвиг и пройти регулярный чемпионат без потерь. Единственной командой, обыгравшей чемпиона без тай-брейка, стал как раз «Зенит» Санкт-Петербург и сделал это именно на «СИБУР Арене». Ещё одно поражение казанцы потерпели от северных одноклубников на предварительном этапе Кубка России, проиграв 3:0 в Академии Платонова, а потому питерцы могут считаться по праву самым неудобным соперником для гранда. С другой стороны, казанцы в этом сезоне не проигрывают на своей площадке, а одних домашних побед им будет достаточно для сохранения чемпионства. Конечно, Казань, несмотря на все перечисленные факторы, остаётся явным фаворитом финала, но зенитовское дерби будет интересным и не лишённым интриги. К тому же предыдущая серия чемпионств Казани прервалась как раз на пятый год, а сейчас у «Зенита» четыре подряд титула.