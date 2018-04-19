Волейбол. В финале Суперлиги встретятся «Зениты» из Казани и Петербурга 

Чемпион России в финале вроде бы должен в одну калитку уделать удивительных дебютантов из Питера. Но не ударит ли его этой самой калиткой?
Состав участников финала мужской Суперлиги получился наполовину неожиданным. Конечно, выигравший 8 из 9 последних чемпионатов казанский «Зенит» должен был там оказаться с вероятностью, близкой к стопроцентной, но от новичка Суперлиги «Зенита» питерского это мало кто ожидал. Даже руководство команды ставило перед подопечными Александра Климкина более скромную задачу — попасть в первую пятёрку. Впрочем, и в финале никто не гарантирует лёгкой прогулки фавориту, и вот почему.
Новичок уже прыгнул выше головы
Питерский клуб выйдет на площадку максимально раскрепощённым. Задача на сезон перевыполнена, а в матче с российским и европейским гегемоном последних лет можно играть без оглядки, тем более место в Лиге чемпионов на следующий сезон уже гарантировано. Такая лёгкость позволила вытащить два валидольных матча с «Динамо», а потому при идеальной игре лидеров клуба Питер может дать бой и чемпиону, для которого уже давно любое место кроме первого является катастрофой. Здесь запросто может сыграть эффект футбольных сборных Дании и Греции на чемпионатах Европы 1992 и 2004 годов.
Прощальная гастроль Леона
Игру казанского «Зенита» в этом сезоне в многом определяет состояние кубинского гения. Леон хорош и в атаке, и в приёме и на блоке и не случайно в одиночку вытащил с десяток матчей, однако свою карьеру с этого лета он будет продолжать уже не в «Зените». Более того, кубинцу найдена замена в лице лидера сборной Франции и итальянской «Модены» Эрвина Н'Гапета. В такой ситуации голова Леона так или иначе будет забита новыми карьерными вариантами, а настроиться на решающие игры в чемпионате, который он покинет, будет сложно.
Битва на два фронта
Помимо финальной серии чемпионата России «Зенит» ждёт домашний «Финал четырёх» Лиги чемпионов, где казанцы будут защищать свой титул. Для города и клуба именно главный европейский турнир является первостепенным, и все силы будут брошены на него. Подопечные Владимира Алекно сейчас подспудно будут заглядывать за голову своим питерским одноклубникам и думать о грядущих противостояниях с сильнейшими клубами Италии и Польши, а в такой ситуации может иметь место и недооценка соперника.
Магия «СИБУР-арены»
Два домашних матча финальной серии должны будут пройти на площадке семитысячной «СИБУР арены», которая считается для хозяев счастливой. Питерский «Зенит» выиграл здесь семь из девяти матчей, а Северная столица переживает такой волейбольный бум, которого не было со времён легендарной команды Вячеслава Платонова. Гостям из Казани будет обеспечен столь же «тёплый приём», который помог вытащить безнадёжный второй матч против московского «Динамо».
Неудобный соперник
«Зениту» в этом году не удалось повторить прошлогодний подвиг и пройти регулярный чемпионат без потерь. Единственной командой, обыгравшей чемпиона без тай-брейка, стал как раз «Зенит» Санкт-Петербург и сделал это именно на «СИБУР Арене». Ещё одно поражение казанцы потерпели от северных одноклубников на предварительном этапе Кубка России, проиграв 3:0 в Академии Платонова, а потому питерцы могут считаться по праву самым неудобным соперником для гранда. С другой стороны, казанцы в этом сезоне не проигрывают на своей площадке, а одних домашних побед им будет достаточно для сохранения чемпионства. Конечно, Казань, несмотря на все перечисленные факторы, остаётся явным фаворитом финала, но зенитовское дерби будет интересным и не лишённым интриги. К тому же предыдущая серия чемпионств Казани прервалась как раз на пятый год, а сейчас у «Зенита» четыре подряд титула.