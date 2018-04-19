«Брюгге» разгромил «Шарлеруа» со счётом 6:0, Габулов провёл первый матч на ноль

В матче 4-го тура плей-офф чемпионов первенства Бельгии «Брюгге» принимал на своём поле «Шарлеруа». Встреча проходила на стадионе «Ян Брейдель» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 6:0. Ханс Ванакен и В составе победителей дубль оформил Уэсли, а ещё по голу на свой счёт записали Абдулай Диаби, Руд Вормер Лиор Рафаэлов . В составе «Брюгге» полный матч провёл российский голкипер Владимир Габулов , которому впервые удалось сохранить ворота своей команды в неприкосновенности в матче чемпионата Бельгии.