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«Брюгге» разгромил «Шарлеруа» со счётом 6:0, Габулов провёл первый матч на ноль
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«Брюгге» разгромил «Шарлеруа» со счётом 6:0, Габулов провёл первый матч на ноль 

Чемпионат.com 59 минут назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 4-го тура плей-офф чемпионов первенства Бельгии «Брюгге» принимал на своём поле «Шарлеруа». Встреча проходила на стадионе «Ян Брейдель» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 6:0.
В составе победителей дубль оформил Уэсли, а ещё по голу на свой счёт записали Абдулай Диаби, Руд Вормер, Ханс Ванакен и Лиор Рафаэлов. В составе «Брюгге» полный матч провёл российский голкипер Владимир Габулов, которому впервые удалось сохранить ворота своей команды в неприкосновенности в матче чемпионата Бельгии.
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