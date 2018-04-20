Руди Гарсия дисквалифицирован на 2 игры за удаление в матче «Труа» — «Марсель»

Главный тренер «Марселя» Руди Гарсия дисквалифицирован на 2 матча за удаление, заработанное им в гостевой встрече 33-го тура чемпионата Франции против «Труа» (3:2). Такое решение вынес дициплинарный комитет Лиги 1, сообщает RMC.

Тренер «Труа» Жан-Луи Гарсия наказан одним матчем дисквалификации, котора начнет действовать с 24 апреля. Таким образом, специалист сможет находиться на тренерской скамейке во время следующего выездного матча своей команды (против «Сент-Этьена», 22 апреля), а вот домашнюю игру с «Каном» (28 апреля) ему придется провести на трибуне.

По итогам 33-го тура «Марсель» сравнялся с идущим третьим «Лионом» по количеству набранных очков (66), но остается четвертым по дополнительным показателям. «Труа» занимает предпоследнее место (29 очков).