ВТБ может отказаться от финансовой поддержки «Динамо»

Конфликт между ВТБ и руководством спортобщества «Динамо», которое контролирует одноименные футбольный и хоккейный клубы, выходит на новый уровень, сообщает канал «Труба под Неглинной» в «Телеграме».

Генеральный спонсор, который уже выплатил 6 миллиардов рублей за два года, не намерен перечислять в январе 2019 финальный транш по трехлетнему контракту.