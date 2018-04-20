ВТБ может отказаться от финансовой поддержки «Динамо» 

Конфликт между ВТБ и руководством спортобщества «Динамо», которое контролирует одноименные футбольный и хоккейный клубы, выходит на новый уровень, сообщает канал «Труба под Неглинной» в «Телеграме».
Генеральный спонсор, который уже выплатил 6 миллиардов рублей за два года, не намерен перечислять в январе 2019 финальный транш по трехлетнему контракту.
Возможно, что по итогам этой истории со своего поста уйдет председатель спортобщества «Динамо» Владимир Стржалковский. По итогам всех этих неурядиц контракт может быть расторгнут и у клуба, вероятно, появится новый генеральный спонсор — крупный акционер лондонского «Арсенала» Алишер Усманов.