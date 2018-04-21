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Игрок «Арсенала» Денисов рассказал о предстоящем матче с «Зенитом»
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Игрок «Арсенала» Денисов рассказал о предстоящем матче с «Зенитом» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Защитник тульского «Арсенала» Александр Денисов рассказал о предстоящем матче 27-го тура чемпионата России с "Зенитом", сообщает "Советский спорт".
"Я думаю, реально отобрать у «Зенита» несколько очков. Надеюсь, мы это сделаем.
Я себя чувствую хорошо, каждый день готовлюсь, тренируюсь. Знаю, что рано или поздно у меня будет шанс. Надеюсь, что тренер тоже заметит мою готовность", — сказал Денисов.
Ранее тульский «Арсенал» принял принципиальное решение об участии нападающего Артема Дзюбы, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», в матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с сине-бело-голубыми.
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