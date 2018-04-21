Игрок «Арсенала» Денисов рассказал о предстоящем матче с «Зенитом»

"Я думаю, реально отобрать у «Зенита» несколько очков. Надеюсь, мы это сделаем.

Я себя чувствую хорошо, каждый день готовлюсь, тренируюсь. Знаю, что рано или поздно у меня будет шанс. Надеюсь, что тренер тоже заметит мою готовность", — сказал Денисов.

Ранее тульский «Арсенал» принял принципиальное решение об участии нападающего Артема Дзюбы, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», в матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с сине-бело-голубыми.