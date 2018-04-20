Волейболистки РФ вышли в финал ЧЕ U17, обыграв команду Турции

Юношеская сборная России вышла в финал чемпионата Европы U17 по волейболу среди женских команд. В полуфинале россиянки в трёх партиях взяли верх над сборной Турции со счётом 3:0 (25:18, 25:18, 25:14). Самой результативной в составе подопечных Светланы Сафроновой стала Валерия Горбунова, набравшая 14 очков. Елизавета Гошева подала два эйса, а Елизавета Кочурина поставила 4 результативных блока.

За титул 21 апреля российские волейболистки сыграют с победителем матча между сборными Италии и Болгарии.

Волейбол. Чемпионат Европы U17. Женщины. Полуфинал

Россия — Турция — 3:0 (25:18, 25:18, 25:14).