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Волейболистки РФ вышли в финал ЧЕ U17, обыграв команду Турции
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Волейболистки РФ вышли в финал ЧЕ U17, обыграв команду Турции 

Чемпионат.com 47 минут назад
Юношеская сборная России вышла в финал чемпионата Европы U17 по волейболу среди женских команд. В полуфинале россиянки в трёх партиях взяли верх над сборной Турции со счётом 3:0 (25:18, 25:18, 25:14). Самой результативной в составе подопечных Светланы Сафроновой стала Валерия Горбунова, набравшая 14 очков. Елизавета Гошева подала два эйса, а Елизавета Кочурина поставила 4 результативных блока.
За титул 21 апреля российские волейболистки сыграют с победителем матча между сборными Италии и Болгарии.
Волейбол. Чемпионат Европы U17. Женщины. Полуфинал
Россия — Турция — 3:0 (25:18, 25:18, 25:14).
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