Казнь Казани. Московское «Динамо» выиграло третье чемпионство подряд!

ВЕРНУЛИСЬ, ЧТОБЫ ПРАВИТЬ?

Противостояние московского и казанского «Динамо» — нестареющая классика российского женского волейбола. Лишний раз говорить о его принципиальности даже как-то неприлично. В истории соперничества двух динамовских коллективов, кажется, было все: пять лет безраздельного царствования казанской команды, редкие победы Москвы и перелом, который произошел два сезона назад, когда столичные волейболистки стали чемпионками, а Казани не оказалось даже в тройке. В прошлом году они вновь сошлись в финале, и москвички с особым удовольствием уничтожили главных конкуренток.

Вернулись, чтобы править? Хотят вернуть те пять проигранных финалов? Наверняка. Женщины вообще долго помнят обиды. Вот и главная звезда московского «Динамо» Наталия Гончарова еще на год продлила контракт с родным клубом, хотя недостатка в предложениях в том числе из-за рубежа не испытывает. Это, конечно, все шутки, но и в такой расклад можно поверить, зная, как соперницы отзываются друг о друге за пределами площадки. Уважительно, корректно, но всегда напоминают, насколько важно им обыгрывать друг друга.

К сожалению, реалии российского женского волейбола таковы, что шансов помешать представительницам Казани и Москвы разыграть титул с каждым годом все меньше. Централизация — проблема всей страны, было бы странно, если бы спорт был исключением.

ГОНЧАРОВА В ДЕЛЕ

Москвички в этом сезоне уверенно выиграли регулярку, но в очном противостоянии с Казанью все же один раз уступили. Поэтому перед финалом не казалось, что все уж совсем очевидно. Казанское «Динамо» гораздо лучше провело еврокубковую кампанию, завершив выступления в четвертьфинале, в то время, как столичные волейболистки даже не вышли из группы. И если бы не травмы лидеров Казани Марины Марюхнич и Натальи Маммадовой, то расклад в финале был бы, как минимум, 50 на 50.

А так, московское «Динамо» за счет кадрового потенциала все-таки имело преимущество и смогло его реализовать в казанских матчах. В первом матче они под ноль разобрали соперниц, а в следующем одержали важнейшую с психологической точки зрения победу на тай-брейке. В той игре все могло закончиться совсем по-другому, но в решающие моменты москвички лучше справлялись с нервами. К слову, в этом им помогал главный тренер Зоран Терзич, который умело руководит психологией женских коллективов.

В Москве на третьей игре собрался полный зал — все хотели увидеть, как «Динамо» берет титул на домашней площадке. Но в женском спорте ничего нельзя прогнозировать с уверенностью. Сделать последний шаг — всегда очень сложно, а Казани уже нечего терять.

Можно было предположить, что команда Ришата Гилязутдинова сыграет максимально раскрепощенно и вдохновенно. Мастеров в Казани достаточно и без Маммадовой с Марюхнич. Однако увереннее начали москвички. В их действиях была видна решительность и уверенность. Гончарова атаковала без ошибок, Яна Щербань Дарья Талышева обеспечивали надежный прием.

Но ближе к середине сета гости прибавили на блоке и даже повели в счете — 18:15. В этот момент москвички могли запаниковать, но тайм-аут Терзича прервал падение «Динамо». Его команда смогла затянуть Казань в напряженную концовку и там уже зарешала Гончарова. Ее результативная атака и эйс принесли столичным волейболисткам победу в первом сете — 25:23.

КАЗАНЬ НЕ ВЕРНЕТСЯ

Они начались совсем скоро — буквально через несколько розыгрышей. Ирина Фетисова упиралась в казанский блок на первом темпе, а Щербань не всегда уверенно выглядела в доигровке. К первому техническому гости были впереди — 8:7. А после этого еще и Малыгина великолепно прошлась по краю московского блока, увеличив преимущество Казани.

Терзичу вновь пришлось взять тайм-аут и попросить сыграть через лидера. Гончарова, которая до этого момента показывала больше 60 процентов реализации в атаке, вроде бы промахнулась, но повтор показал, что было касание блока — москвички в игре.

Но казанское «Динамо» это только завело. Екатерина Уланова просто забетонировала оборону гостей, не давая мячам опускаться на пол после атак хозяев. Как итог — первый темп Ирины Королевой , несколько уверенных доигровок от Воронковой и преимущество Казани уже пять мячей!

Но и это оказалось временным явлением. Очень быстро москвички сократили отрыв до минимума, вынудив Гилязутдинова брать тайм-аут и проводить двойную замену в рамках которой на площадке появилась Маммадова. На такие матчи выходят с любой травмой.

Ирине Филиштинской удалось стабилизировать игру Казани, но концовку партии вновь вышла играть Старцева. Впрочем хедлайнером решающих розыгрышей стала Воронкова. На ее подаче гости взяли четыре очка подряд, завершили партию — 25:19 и сравняли счет в матче.

Третий сет — квитэссенция женского волейбола. Московское «Динамо» с первых розыгрышей просто сметает Казань. Гончарова просто не замечает блок и укладывает мячи чуть ли не в третий метр. Замены у гостей работают, счет 19:11 — можно настраиваться на четвертый.

Но ничего подобного! Казань не отдала без боя ни одного розыгрыша. Вновь включила невероятную защиту Уланова, Филиштинская спасла из аута несколько безнадежных мячей и уверенность команды Терзича моментально испарилась. Вера Ветрова приняла несколько спорных решений, нагрузив передачами Наталью Ходунову , которую ждал казанский блок. Концовку москвички проиграли только из-за своих ошибок — 25:22 в третьем сете и 2-1 в пользу Казани по партиям!

В четвертом отрезке встречи московское «Динамо» просто стирало гостей в пыль, но последнее слово все равно осталось за Казанью. Гостям удалось превратить промежуточные 17:3 в пользу москвичек в итоговые 25:12. Это не отменяло разгрома, но перед тай-брейком давало понимание, что бороться можно.

И они боролись, но московское «Динамо» было просто сильнее. Начало и середину партии команда Терзича провела крайне собранно. При счете 9:4 в пользу хозяев Казань взяла тайм-аут, но провалить еще одну концовку москвички не могли себе позволить. При счете 11:6 стало ясно — Казань не вернется. «Динамо» Москва — чемпион! В третий раз подряд.