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Александр Бутько: Победа в первом матче финала психологически нас расслабит
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Александр Бутько: Победа в первом матче финала психологически нас расслабит 

Советский спорт 54 минуты назад
— У нас была большая пауза перед финалом, и его долгое ожидание добавляло нервозности. Поэтому сегодня все нервничали и не показали своей лучшей игры. Думаю, победа нас психологически расслабит, и завтра мы сыграем более раскованно. Соперник сегодня тоже не показал своего настоящего уровня. Уверен, что он будет цепляться, — приводит слова Бутько РИА Новости.
Напомним, первый матч финала чемпионата России проходил в Казани и завершился победой хозяев в трех партиях (25:17, 25:20, 25:21). Серия идет до трех побед.
Вторая встреча соперников состоится в Казани 21 апреля и начнется в 17:00. Третья игра пройдет в Санкт-Петербурге 28 апреля. Дополнительные матчи, если потребуются, запланированы на 29 апреля (Петербург) и 5 мая (Казань).
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