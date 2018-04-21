«Урал» вырвал победу над «Анжи» в матче РФПЛ 

Махачкалинский «Анжи» проиграл екатеринбургскому «Уралу» в матче 27-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, сообщает "Советский спорт".
На 84-й минуте встречи единственным голом отметился полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви.
По итогам тура махачкалинцы остались на 14-й строчке в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 24 очка.
"Урал" с 36 баллами располагается на шестом месте.
В следующем туре «Анжи» встретится на выезде с тульским «Арсеналом», а подопечные Александра Тарханова сыграют в гостях с грозненским «Ахматом».
Россия. Премьер-лига. 27-й тур "Анжи" (Махачкала) — "Урал" (Екатеринбург) — 0:1 Голы: 0:1 — Биквалфи — 84