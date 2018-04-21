«Урал» вырвал победу над «Анжи» в матче РФПЛ

Махачкалинский «Анжи» проиграл екатеринбургскому «Уралу» в матче 27-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, сообщает "Советский спорт"

На 84-й минуте встречи единственным голом отметился полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви

По итогам тура махачкалинцы остались на 14-й строчке в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 24 очка.

"Урал" с 36 баллами располагается на шестом месте.