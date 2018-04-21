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Дубль Марлоса помог «Шахтёру» переиграть «Ворсклу»
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Дубль Марлоса помог «Шахтёру» переиграть «Ворсклу» 

Чемпионат.com 32 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
«Шахтёр» одержал победу над «Ворсклой» в матче 6-го тура плей-офф чемпионов украинской Премьер-лиги. Встреча прошла в Харькове на стадионе «Металлист» и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.
В составе донецкой команды дубль оформил Марлос, по одному голу забили Виктор Коваленко и Алан Патрик. За полтавчан забивали Юрий Коломоец и Михаил Сергийчук.
Лидирующий в турнирной таблице «Шахтёр» набрал 66 очков, «горняки» на шесть баллов опережают киевское «Динамо», у которого матч в запасе. «Ворскла» (44) — третья.
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