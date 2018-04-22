«Динамо» Спб на выезде переиграло «СКА-Нева» и находится в шаге от победы в ВХЛ

Михаил Орлов и Петербургское «Динамо» оказалось сильнее «СКА-1946» в четвёртом матче финальной серии Высшей хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:1 (2:0, 0:0, 1:1). «Динамо» повело в серии до четырёх побед со счётом 3-1, команда находится шаге от победы в турнире. Заброшенными шайбами у победителей отметились Даниил Жарков Константин Кузнецов . «СКА-1946» ответил точным броском Владислава Сёмина Следующий матч финальной серии ВХЛ состоится 25 апреля, начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.