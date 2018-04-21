Волейбол. Московское «Динамо» стало чемпионом России среди женщин

Растянуть удовольствие от финала московское «Динамо» не пожелало и сокрушило казанских соперниц в третьем матче подряд.

Когда Гончарова в ударе

Вряд ли даже оптимистично настроенные сотрудники московского «Динамо» могли себе представить, что сразу после возвращения команды из Казани придётся массово закупать шампанское. Однако две разные (разгромная и волевая) выездные победы поставили казанское «Динамо» на грань поражения, а потому третий матч мог запросто оказаться и последним в этой серии. Ришат Гилязутдинов сделал одну ключевую замену в составе, выставив на позицию основной диагональной вместо опытнейшей Натальи Маммадовой молодую Дарью Малыгину . Впрочем, любая из имеющихся в распоряжении Казани нападающих не могла в полной мере конкурировать с Натальей Гончаровой.

В дебюте первой партии соперницы обменялись брейковыми очками, а затем несколько раз уверенно завершила атаки гостей Малыгина. Её визави Гончарова в одной из первых своих атак натолкнулась на блок соперниц, вынудив Зорана Терзича взять тайм-аут, не дожидаясь технического перерыва. Москвички ответили своим успешным блоком, но после ошибки в атаке с забеганием Екатерины Любушкиной казанки ушли в отрыв на подаче Анастасии Самойленко — 9:5.

Гончарова стала больше брать игру на себя в попытках отыграться, но двухметровая Малыгина снова перекрыла ей пространство над сеткой. Тем не менее москвички успокоились, стали меньше ошибаться и цеплять очки на блоке, и игра выровнялась. Гилязутдинов почувствовал, что нить игры уходит из рук и выпустил на замену связку Маммадова — Филиштинская. Анна Котикова нашла у москвичек брешь в приёме, но закрепить успех в долгом розыгрыше гостьи не сумели, а на подаче Веры Ветровой вперёд впервые в партии вышли москвички. Гончарова набирала обороты с каждой атакой и в концовке партии обеспечила своей команде победу эйсом на сет-боле — 25:23.

Воронкова наносит ответный удар

В начале второй партии москвички показали, что сильны не только за счёт Гончаровой. Вера Ветрова отлично исполнила обманный удар, а Наталья Кроткова показала, что тоже может уверенно завершать атаки. Казанки неплохо использовали в атаке скидки, но полностью нейтрализовать диагональную соперниц так и не смогли. Гончарова в переломных розыгрышах неизменно набирала решающие очки. Малыгина ответила коварной подачей, принять которую москвички долгое время не могли, а постепенно разыгралась и Воронкова — 15:12 в пользу Казани.

Второй выход Маммадовой также не помог казанскому «Динамо». Москва постепенно переломила ход игры и обеспечила себе упорную концовку. Но все решил выход на подачу Воронковой, ставшей настоящей героиней партии и лучший сет в финальной серии в исполнении Анны Котиковой. Воронкова подала два эйса подряд, затем дважды выручил блок, и концовка партии осталась за Казанью.

«Акела» Гончарова промахнулась

В начале третьей партии Воронкова продолжила подавать на вылет и сдержала стартовый рывок хозяек. Ещё одно очко помог отыграть Гилязутдинов, вовремя попросивший челлендж и заметивший касание сетки у москвичек. Однако в начале этой партии очень хороша была Яна Щербань , которая не только сумела разгрузить Гончарову в атаке, но и поставила блок на Самойленко. При подаче москвичек основная нагрузка ложилась на Котикову, которой порой было непросто доводить мяч. К середине партии москвички вели уже 11:7.

Ошибки в атаке Кротковой позволили Казани подсократить отставание на подаче Старцевой. Ответ московского «Динамо» в виде эйса Ветровой не заставил себя ждать, а после ошибки Анны Котиковой хозяйки получили уже пятиочковое преимущество. У сетки также наметилось внушительное преимущество москвичек. Ирина Фетисова не оставляла шансов на блоке нападающим соперниц. Гончарова выбила казанок с приёма, но самоотверженная игра Ежовой позволила вернуть мяч в игру и выиграть важное очко. Затем и Филиштинская отметилась блоком и подачей на вылет и вывела свою команду вперёд в концовке и принесла два сет-бола, на первом из которых ошиблась Гончарова — 25:22.

Разгром перед тай-брейком

Завершавшие третью партию Марина Марюхнич и Ирина Филиштинская в дальнейшем остались на площадке в составе казанской команды. Начало осталось за москвичками, благодаря блестящей подаче Натальи Гончаровой, которая несколько раз заставила ошибиться соперниц. Попытки использовать первый темп у Казани также провалились, а хозяйки сделали большой шаг в направлении тай-брейка уже к первому техническому перерыву. Приём и передачи не получались у Казани и дальше, а потому счёт постепенно дошёл до разгромного — 16:4.

В оставшихся розыгрышах партии Гилязутдинов с помощью замен попытался вернуть команде былую целостность игры и подобрать оптимальный состав на решающую партию. У Маммадовой игра в диагонали шла не лучше, чем в первых двух матчах, однако наставник казанок оставил её на площадке, давая отдохнуть Котиковой и Воронковой. Малыгина своим хитрым планером подала очередной эйс и помогла команде разменять второй десяток очков и сократить разрыв в этой партии.

Щербань поставила золотую точку

Начало решающей партии осталась за «Динамо»: Малыгина и Котикова не использовали свои возможности в атаке, причём Малыгина ошиблась дважды, позволив москвичкам получить двукратный перевес к середине партии. Великолепно играла Щербань, успевавшая и принимать, и подавать, и забивать. Старцева продолжила искать различные варианты в атаке, но динамовский блок продолжил наводить ужас на нападающих гостей. Ветрова в очередной раз поймала Казань обманным ударом, а после ошибки в приёме Анны Котиковой судьба золотых медалей была решена. Победную точку в чемпионате поставила главная героиня матча Яна Щербань — 15:6.

Московское «Динамо» не оставило шансов соперницам в трёх матчах серии, при этом в решающей игре великолепно проявила себя вся чемпионская команда, а не только её лидер Гончарова. Казань так и не смогла найти свою игру после травмы Василевой, а другой лидер Маммадова во всех играх была своей бледной тенью. Теперь для обоих «Динамо» сезон завершён, а большая часть их игроков скоро ждут матчи за сборную.