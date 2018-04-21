Ещё
«Галатасарай» обыграл «Аланьяспор» и продолжает лидировать в чемпионате Турции
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Галатасарай» обыграл «Аланьяспор» и продолжает лидировать в чемпионате Турции 

Советский спорт 33 минуты назад
В составе победителей отличились Бафетимби Гомис и Синан Гюмюш, еще один мяч в собственные ворота забил Гиоргос Цавеллас. У «Аланьяспора» забивали Хуниор Фернандес и Эмре Акбаба (с пенальти).
«Галатасарай» набрал 63 очка и продолжает лидировать в чемпионате Турции, опережая на одно очко идущий вторым «Истанбул Башакшехир». У «Аланьяспора» 32 очка и 14-е место.
В следующем туре «Аланьяспор» на выезде сыграет с «Кайсериспором», а «Галатасарай» примет «Бешикташ».
Чемпионат Турции Суперлига 30-й тур  «Аланьяспор» — «Галатасарай» — 2:3  Голы: Фернандес, 22, Акбаба, 60, с пенальти — Гомис, 4, Цавеллас, 16, в свои ворота, Гюмюш, 82
Советский спорт: последние новости
«СКА-Нева» в овертайме обыграла «Динамо СПб» и сократила разрыв в финальной серии плей-офф ВХЛ «Белогорье» одолело «Факел» в первом матче серии «Олимпиакос» сравнял счет в серии четвертьфинала Евролиги с «Жальгирисом»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты понесли серьезное поражение27
Российская велогонщица погибла в страшном ДТП181
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Дзюба добился права сыграть с «Зенитом»1
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем26
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение