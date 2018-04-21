«Галатасарай» обыграл «Аланьяспор» и продолжает лидировать в чемпионате Турции

В составе победителей отличились Бафетимби Гомис и Синан Гюмюш, еще один мяч в собственные ворота забил Гиоргос Цавеллас. У «Аланьяспора» забивали Хуниор Фернандес и Эмре Акбаба (с пенальти).

«Галатасарай» набрал 63 очка и продолжает лидировать в чемпионате Турции, опережая на одно очко идущий вторым «Истанбул Башакшехир». У «Аланьяспора» 32 очка и 14-е место.

В следующем туре «Аланьяспор» на выезде сыграет с «Кайсериспором», а «Галатасарай» примет «Бешикташ».

Чемпионат Турции Суперлига 30-й тур «Аланьяспор» — «Галатасарай» — 2:3 Голы: Фернандес, 22, Акбаба, 60, с пенальти — Гомис, 4, Цавеллас, 16, в свои ворота, Гюмюш, 82