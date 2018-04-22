Руководство женского ВК «Динамо» не имеет претензий к тренеру Терзичу по итогам сезона

МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс /. Главный тренер московского волейбольного клуба «Динамо» Зоран Терзич выполнил условия контракта, выиграв чемпионат России среди женских команд, руководство не имеет претензий к специалисту. Об этом ТАСС заявил генеральный директор клуба Владимир Зиничев

Терзич возглавил «Динамо» в мае 2017 года, подписав контракт по схеме «1+1» — на один год с возможностью продления еще на сезон.

"По действующему контракту никаких препятствий продолжения его карьеры в нашем клубе нет, потому что по условиям соглашения контракт автоматически продлевается в случае победы либо в чемпионате России, либо в Кубке России. Клуб всегда выполняет свои контрактные обязательства, это наше правило, это закон. Я планирую встретиться в ближайшее время с Терзичем и узнать о его планах. Претензий к тренеру, который выполнил условия контракта, нет", — заявил Зиничев.

В субботу столичная команда обыграла казанское «Динамо» со счетом 3-2 и в третий раз подряд победила в чемпионате России. В розыгрыше национального Кубка московское «Динамо» не смогло выйти в «Финал четырех», а в Лиге чемпионов не вышло из группы.